Dopo la sosta ci sarà il derby contro l'Inter: il programma del 12° turno
Con la conclusione dell'undicesimo turno di Serie A Enilive, il campionato e il calcio in generale entra nella sosta per le Nazionali, l'ultima di questo anno solare 2025. Dopo undici gare in Italia le cose sono ancora molto equilibrate, specialmente nella parte superiore della classifica con tantissime squadre raccolte in pochi punti: il rientro dalla pausa, per questo motivo, è già fonte di grande attesa per capire, con il procedere della stagione, come andranno le cose.
Nel prossimo turno, il 12°, ci sarà un rientro con il botto, specialmente per il Milan che, domenica 23 novembre alle 20.45, affronterà il derby contro l'Inter, in una gara che si preannuncia molto calda anche più del solito. Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato.
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
