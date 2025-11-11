Rossoneri in Nazionale, sono 12 i convocati: tra loro Odogu

vedi letture

Si è arrivati alla terza sosta stagionale, l'ultima di questo anno solare 2025. Il Milan, come sempre, viene decimato in questi dieci giorni e per questa ragione Massimiliano Allegri avrà poche risorse con cui lavorare. Nonostante questo, rispetto al solito, qualcuno rimarrà a disposizione del tecnico livornese: è il caso di Christian Pulisic, Ardon Jashari e Pervis Estupinan che potranno sfruttare questo periodo per ritrovare condizione e, si spera, anche di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez che ancora devono recuperare dai rispettivi problemi.

Sono 12 i rossoneri convocati in Nazionale, incluso anche David Odogu, centrale tedesco classe 2006 che è stato chiamato dalla Germania U20; come anche Samuele Ricci, finora sempre escluso da Gattuso. Tutti i 12 convocati:

Zachary Athekame - Svizzera U21

Davide Bartesaghi - Italia U21

Rafael Leao - Portogallo

Koni De Winter - Belgio

Matteo Gabbia - Italia

Mike Maignan - Francia

Luka Modric - Croazia

Christopher Nkunku - Francia

David Odogu - Germania U20

Strahinja Pavlovic - Serbia

Samuele Ricci - Italia

Aliexis Saelemaekers - Belgio