Dopo Mandzukic, ecco Mirante: secondo acquisto tra gli svincolati per il Milan

A causa dell'infortunio di Mike Maignan, di cui non si sanno ancora i tempi di recupero, il Milan si è cautelato acquistando Antonio Mirante dal mercato degli svincolati. Il portiere di Castellammare è rimasto senza contratto dopo l'esperienza con la Roma di Fonseca. Per il club rossonero non è la prima volta che viene acquistato un giocatore svincolato: nella passata stagione la società di Via Aldo Rossi contattò Mario Mandzukic per fare da Vice Ibra. Per il croato l'esperienza al Milan è stata negativa, totalizzando solamente undici presenze.