Dove andrà Belotti? Si profilo un duello Milan-Atalanta. Il punto sul futuro del Gallo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Andrea Belotti, capitano del Torino che è tornato col gol nel derby pareggiato 1-1 contro la Juventus. In scadenza di contratto, Belotti ha già chiarito la sua posizione: deciderà il suo futuro solo a fine stagione. Ad oggi non sembrano esserci margini per il rinnovo, le sue preferenze sono indirizzate al Milan ma occhio anche all'Atalanta, soprattutto in caso di qualificazione in Champions della Dea. La Fiorentina ha fatto altre scelte, il Napoli non è un'ipotesi che affascina il giocatore così come andare all'estero. Sembra quindi profilarsi una corsa a due, anche perché ad oggi l'Inter non ha in programma un ritorno sulle sue tracce.