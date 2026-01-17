Dove arriverà Leao? Allegri: "Dipenderà solo da lui"
Alla vigilia della sfida contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa:
Quanto è importante Fullkrug?
"Importante perché è venuto con un mezzo dito infrazionato: è voluto venire per forza, è entrato e si è messo a disposizione. Giocatori così trascinano anche gli altri nei momenti di difficoltà".
Saelemaekers può fare il terzino?
"Saelemaekers in alcuni momenti ha fatto il terzino, abbiamo anche Athekame che è entrato con l'atteggiamento giusto".
Dove arriverà Leao?
"Dove arriverà dipende da lui, quest'anno va per i 27. È la normalità che un giocatore come Leao debba essere decisivo: deve migliorare la condizione, perché oggi si mette a disposizione ma non sta benissimo".
Chi potrebbe riposare domani? Allegri non si sbilancia: "Dopo vedo la squadra e decido. Domani i cambi saranno determinanti"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
