Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Milan-Verona

vedi letture

Il Milan sabato alle ore 15 giocherà contro il Verona a San Siro la gara valevole per la quinta giornata di campionato. Oggi alle ore 14, dal centro sportivo di Milanello, Stefano Pioli prenderà la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia. I rossoneri vogliono ripartire in campionato dopo la batosta di una settimana fa nel derby e dopo l'esordio un po' amaro in Champions League. L'evento, come sempre, potrà essere seguito con il live testuale di MilanNews.it.