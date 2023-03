Dove sorgerebbe il nuovo stadio del Milan a La Maura: le mappe

© foto di Google Maps

Dove potrebbe sorgere il nuovo stadio del Milan?

Secondo quanto risultato dall'incontro del 28 febbraio tra il sindaco di Milano Sala, il Milan e l'Inter, il club rossonero ha iniziato a valutare la fattibilità di costruire un nuovo impianto nella zona de La Maura. Essa, come da mappe in allegato, risulta molto vicina all'attuale stadio di San Siro (1,6 km di distanza, 3 minuti di percorrenza in auto, 23 a piedi) e a 8 minuti a piedi dalla vicinissima metro Uruguay sulla linea rossa.