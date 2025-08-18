Ai 16esimi di Coppa Italia, il Milan affronterà il Lecce di Camarda

Oggi alle 14:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Il Milan ha vinto 2-0 la sfida con il Bari per fare il primo passo in Coppa Italia. Autori delle reti Leao al 14' e Pulisic in avvio di ripresa. Nei 16mi del torneo affronterà il Lecce. (ANSA).