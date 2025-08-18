Progetto Milan Futuro: ecco il difensore classe 2009 Kurbegovic

>Attraverso il sito ufficiale e i social, il Milan ha annunciato di aver acquistato le prestazioni sportive di Dino Kurbegovic, difensore austriaco classe 2009 che farà parte del Progetto Milan Futuro: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Dino Kurbegović, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2009, ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".