Ravezzani: "David e Gimenez buoni realizzatori, ma non fenomeni. Serve un’alternativa di peso"

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X commentando la situazione in attacco di Milan e Juventus: "Al momento (e sottolineo al momento) David non sembra il centravanti in grado di cambiare i destini della Juve. Un po’ come Gimenez per il Milan. Buoni realizzatori ma non fenomeni. Poi, magari, entrambi mi smentiranno. Ma serve un’alternativa di peso per i due club".

IL MILAN CERCA L'ATTACCANTE

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Hojlund non molla: vuole garanzie sul riscatto nel 2026". Negli ultimi giorni, Rasmus Hojlund ha aperto al trasferimento al Diavolo, ma vuole garanzie sul futuro: il danese non vorrebbe infatti ritrovarsi tra un anno nella stessa situazione attuale e quindi vuole passare eventualmente al Milan a titolo definitivo o in prestito con riscatto a condizioni favorevoli.

I prossimi giorni saranno decisivi, il tempo stringe e i rossoneri vogliono avere il tempo nel caso di andare su un altro centravanti in questi ultimi giorni del mercato estivo. Le alternative sono Nicolas Jackson del Chelsea, Boniface del Bayer Leverkusen, Vlahovic della Juventus, Embolo del Monaco, Ramos del PSG e Krstovic del Lecce.

