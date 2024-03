Dove vedere Milan-Slavia Praga in diretta tv, in streaming e su MilanNews.it

Dopo il sofferto, ma importantissimo, successo in campionato in casa della Lazio, il Milan tornerà in campo in Europa League: l'avversario sarà lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale (calcio d'inizio oggi alle 21 a San Siro).

DOVE VEDERE MILAN-SLAVIA PRAGA

Data: giovedì 7 marzo 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, TV8, DAZN

Web: MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 7 Adli

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli