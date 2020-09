Dowie: "Voglio concentrarmi sul Milan. Futuro? Forse allenerò in Italia"

Intervistata al portale Beyond 90, l’attaccante del Milan Femminile Natasha Dowie, ha parlato così del trasferimento in rossonero: “A volte mi sembra surreale. Con un paio di cari amici di squadra, a volte ci diciamo ‘come se giochiamo per il Milan’, quindi è davvero bello. Non sono venuta qui per il nome e l’importanza del club, sono venuta qui per vincere. Per me significherebbe tutto vincere il campionato. Sarebbe così speciale fare la storia ed essere le prime a vincere qualcosa con il Milan Femminile Voglio vincere ogni trofeo. Per me vincere è la cosa più importante e posso vedere lo stesso nello staff tecnico e nella direzione in cui sta andando la squadra femminile. Le strutture qui sono le migliori che abbia mai avuto in carriera. Anche il nostro allenatore ha giocato per il Milan, è molto rispettato e penso che sia importante per la squadra femminile avere qualcuno come lui che ci spinge a competere e vincere. Si sente la passione all’interno del club e degli italiani in generale. Lo adoro! Gli australiani sono molto appassionati di calcio, ma c’è qualcosa di diverso nel calcio europeo. È bello essere coinvolti. Anche senza fan alle partite a causa del COVID, abbiamo alcuni sostenitori che ci seguono in giro e non vedo l’ora che i fan tornino negli stadi, così posso avere un’idea di com’è qui“.

Sullo studio dell'Italiano: “Non dirò che è una lingua facile, ma sto cercando di imparare. Devo dare molto credito agli italiani perché ci stanno provando anche con l’inglese, il che a volte è un male per me. Se provano a parlare inglese, allora non imparo molto l’italiano! Ho il mio dizionario italiano e sto cercando di memorizzare un paio di frasi. Comincio a capire le cose ma sono molto lontana dal parlare italiano. Se devo essere completamente onesta, ovunque io giochi, che sia il Liverpool, il Milan o il Melbourne Victory, tendo sempre ad avere lo stesso approccio ovunque vada e ad essere il miglior professionista. Voglio dare tutto quello che posso dare. Ho solo una carriera e non voglio avere rimpianti. Per me è sempre la stessa mentalità. Ho lasciato l’Australia, che è la mia seconda casa perché voglio vincere di nuovo qualcosa. Non me ne sarei andata per nient’altro e dimostra quanto il Milan significhi per me. Abbiamo sicuramente una squadra che può fare grandi cose quest’anno, ma non sarà facile perchè il campionato è molto competitivo“.

Sul futuro: “Sono una giocatrice che dà sempre il 100%. Ovunque sono andata, ho segnato gol e questo è qualcosa di cui sono molto orgogliosa. Nazionale? Voglio concentrarmi sul giocare per il Milan, giocare bene, fare gol e se questo mi permette di rappresentare il mio Paese sarebbe incredibile, un sogno che si avvera. Futuro da allenatrice? Amo allenare, è qualcosa che mi appassiona davvero. Potrei innamorarmi dell’Italia e chi lo sa, forse allenerò il Milan con il mio fluente italiano!“.