Due big inglesi in pressing per Dorgu: il Lecce fissa il prezzo

vedi letture

Il Lecce non vuole disperdere la miniera d'oro di talenti che si ritrova. Il lavoro di Pantaleo Corvino non vuole essere disperso, logicamente, ed ecco spiegata la corsa matta al rinnovo di Patrick Dorgu. In estate era già stato lusingato dalle avance di diverse squadre di Premier League, mentre il Milan nella campagna estiva del 2023 aveva offerto ben 8 milioni per convincere il club salentino, ma l'offerta è stata declinata.

Irrompe la Premier. Adesso l'ala sinistra classe 2004 è sotto chiave al Lecce, vincolato da un contratto fino al 2029. Peccato però, riferisce Daily Mirror, che le ambizioni di ingaggio delle inglesi non si siano estinte: il Chelsea e il Tottenham, infatti, sono ancora interessati a ingaggiare il giocatore danese originario di Copenaghen. Il prolungamento firmato questo mese, tuttavia, non scalfisce i desideri di queste due big.

Chi è in vantaggio. Dorgu compie 20 anni questa settimana (il 26 ottobre) ed è stato protagonista nell'esordio assoluto in Serie A la scorsa stagione. Dall'inizio della campagna 2023-24 il ragazzo ha collezionato 43 presenze nel Lecce, segnando 3 gol, e ha anche segnato al suo debutto in Nazionale a settembre. Al momento, si legge, il club giallorosso lo valuta almeno 30 milioni di sterline (circa 36 milioni di euro), dopo averlo prelevato in saldo assoluto per 200mila euro dal Nordsjaelland nel 2022. Tra le due corazzate di Premier League, però, sono gli Spurs quelli in testa alla corsa per l'ingaggio del giocatore. E va tenuto in considerazione un aspetto: Dorgu è un tifoso del Chelsea. E potrebbe influenzare la decisione finale.