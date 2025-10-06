Due giocatori di proprietà del Milan nell'Italia U21 per le sfide con Svezia e Armenia

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Quattro le novità nell'elenco dei 25 convocati del tecnico dell'Under 21, Silvio Baldini, in vista delle prossime prtite di qualificazione per l'Europeo di categoria 2027 il 10 ottobre allo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena con la Svezia e il 14 allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona con l'Armenia. Si tratta dei difensori della Fiorentina e del Modena Nicolò Fortini e Alessandro Dellavalle e i centrocampisti della Juventus Next Gen e del Catanzaro, Giacomo Faticanti e Alphadjo Cisse. Dopo il forfait di settembre, a seguito del colpo alla testa subito in Lecce-Milan, torna in gruppo Franceso Camarda. Moruzzi (espulso in Macedonia del Nord) dovrà scontare un turno di squalifica e sarà quindi disponibile solo per il match con l'Armenia. L'Under 21 si radunerà domenica sera a Bagno di Romagna (presso l'Hotel Miramonti, con annesso campo di allenamento) e si trasferirà poi a Cervia la sera prima della gara di Cesena.

Il giorno dopo il match con la Svezia, poi, gli Azzurrini si sposteranno a Cremona (Cremona Palace Hotel, allenamento al centro sportivo 'Arvedi'). Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana); Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari); Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma); Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria). Dopo le prime due giornate, Italia in testa a quota 6 punti, insieme alla Polonia (che ha per ora una miglior differenza reti), seguono Svezia e Montenegro a 3, Armenia e Macedonia del Nord ancora ferme a 0. (ANSA).