Pedullà: “Tanti rimpianti per il Milan. Leao deve avere più fame”

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato così della partita giocatasi allo Juventus Stadium terminata con un pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan.

"Non è stato un grande spettacolo, il pareggio lascia rimpianti enormi al Milan, la Juve in linea di massima non perde punti. Il Milan grandissimi rimpianti perchè si è divorato 3 occasioni colossali: il rigore e le due occasioni sperperate da Leao. Primo tempo da 4.5, partita brutta, squadre impaurite, il Milan aveva la necessità di giocare così, il pallino del gioco doveva averlo in mano la Juventus. Ma nel secondo tempo il Milan molto meglio, dopo il rigore si è scosso e ha sprecato l'impossibile. Il lancio spettacolare di Modric meritava una finalizzazione diversa, sarebbe bastato incrociare meglio. Nel primo tempo pochissimi rischi, forse solo l'occasione di David. Ma non ricordo grandi azioni da parte della Juventus".

Su Leao: "Un calciatore con le sue qualità non può entrare cosi male. Io ho sempre la mia teoria che lui deve avere la fame che devono avere i calciatori di un club così importante. Perchè se vogliamo, anche la prima occasione, da posizione non invitante quello è un gol, non indovina il primo palo e se incrocia fa gol sul secondo. La ciabatta fuori da una posizione impossibile da non prendere la porta".