Biasin su Leao: "Senza la cosa deve fare sempre tutto lui per me può solo migliorare"

Fabrizio Biasin, ai microfoni di Pressing, ha parlato così di Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo i due gol sbagliati contro la Juventus: "Dopo quattro anni siamo ancora qui a discutere un giocatore che ha sempre portato qualcosa al Milan. Senza Leao, il Milan avrebbe probabilmente fatto la metà di quello che ha fatto. Non è sbagliato chiedergli di più, ma ad Allegri non interessa solo quello che deve fare Leao, bensì costruire un Milan vincente. Finora senza Leao ci è riuscito. Leao è un di più, ma tolta la cosa deve fare sempre tutto lui per me può solo migliorare. Non capisco perchè quando si parla di Milan bisogna parlare sempre di Leao".

Ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, Allegri ha dichiarato: "Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.

