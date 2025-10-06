Sabatini: “Meglio due feriti che un morto. Ai punti meritava il Milan”

vedi letture

Intervenuto nel post partita sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini si è espresso così sulla partita Juventus - Milan.

"La partita si può riassumere con la frase meglio due feriti che un morto. Anche se Juventus e Milan avrebbero potuto supportare e sopportare anche un po' più di voglia di vincere. Che poi la voglia non è mancata, solo che ha preso il sopravvento la prudenza e anche una situazione per cui soprattutto la Juventus si accontentasse di un punto. L'impressione è che Napoli e Inter sembrano avere qualcosa di più. Ai punti avrebbe vinto il Milan, questo è un modo di dire che ci sta, ma i punti esistono solo nella boxe e spesso i verdetti ai punti sono anche controversi. Però si, ai punti avrebbero vinto i rossoneri"

L'episodio del rigore: "È l'occasione più grande della partita, un rigore che c'era in termini di regolamento ma ci sarebbero state tantissime polemiche. Il difensore della Juventus frana sulle gambe dell'attaccante che era davanti. Il rigore c'era, l'arbitro non ha dubbi, ha dei dubbi Pulisic che apre il piattone e la spedisce in curva".

Duello David - Gimenez: "Vlahovic avrebbe fatto comodo dal primo minuto alla Juventus e dal primo giorno di mercato al Milan. Nel primo tempo c'è stata una bella girata di testa da parte di Gimenez che è uscito di poco. Tra i due David è stato completamente inutile per tutta la partita, Gimenez invece un po' si è dato da fare, ha dato senso alla sua prestazione, anche perchè poi è stato sostituito da Rafa Leao che si è visto tanto ma per un paio di palloni sanguinosi persi nel controllo a centrocampo e poi ha sbagliato una grande occasione che ha fato molto arrabbiare Allegri.