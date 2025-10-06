Ravezzani: “Il Milan è una squadra sul pezzo, non molla mai. Leao deve mordere l’erba”

Nel post partita di Juventus Milan, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così la prestazione dei rossoneri e l'ingresso in campo di Rafa Leao, talento portoghese che sembra stata essere l'unica macchia negativa della partita.

"Il Milan perde una grande occasione contro la Juventus, una partita che poteva e forse doveva vincere e che porta a delle riflessioni abbastanza importanti sulla potenzialità della squadra. Il Milan sbaglia un rigore con Pulisic, sbaglia due gol fatti con Leao, si apre inevitabilmente il tema Leao all'interno della squadra. Leao è un giocatore molto diverso rispetto a come Allegri ha costruito il nuovo Milan. Il nuovo Milan è fatto da giocatori determinati, sul pezzo, con grande determinazione, diciamo è completamente filosoficamente diverso dal Milan che c'era prima che era un Milan più portato all'improvvisazione, al Milan di Theo, di Leao, era un Milan che andava a vampate. Ecco tutto questo è finito e c'è una squadra come si dice sul pezzo, che non molla mai."

Su Leao: "Durante la partita precedente Allegri aveva dato di matto perchè Leao era entrato con un atteggiamento completamente sbagliato. Bhe le stesse scene se vogliamo anche ancora peggiori, si sono viste a Torino dove Leao è entrato a 22 minuti dalla fine prendendo il posto di Gimenez, che è stato fino a quel punto il migliore forse del Milan, ed è entrato con il suo solito atteggiamento. Allegri già non ne può più a certi atteggiamenti di Leao. Chi pensava che Allegri avesse la bacchetta magica per cambiare la testa di Leao si sbagliava. Leao è questa cosa qui, un giocatore che non da l'anima, non ha il cuore ha detto Allegri, ecco lui ha un cuore diverso. Non ha la mentalità di chi entra in campo e deve mordere l'erba".