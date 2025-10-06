Florenzi: "Leao non ha ancora capito quanto è forte"

Alessandro Florenzi, ex giocatore rossonero, ha commentato così a Sky il pareggio per 0-0 del Milan in casa della Juventus: "Ai punti meritava di più il Milan, il rigore ha spostato tanto. Un punto fuori casa contro la Juventus però te lo porti a casa. Modric? Modric è un campione, ha 40 anni ma sembra che ne ha 25. Calcisticamente è troppo più forte degli altri, altrimenti non farebbe le prestazioni che ha fatto finora".

L'ex rossonero ha parlato così del nuovo Milan di Max Allegri rispetto al Milan dello scorso anno: "E' tutta un'altra squadra e ci sono delle basi da cui sono ripartiti importanti, come l'allenatore che conosce l'ambiente, è italiano e conosce la Serie A. Il Milan gioca una volta alla settimana ed è un vantaggio. Quando ho vinto lo scudetto con il Milan sono sicuro che lo abbiamo vinto perchè siamo usciti presto dalla Champions League. Fisicamente eravamo i più forti nel finale di stagione".

Su Santiago Gimenez e su Rafael Leao, invece, Florenzi ha dichiarato: "Gimenez? Lo vedo molto meglio fisiciamente, ha sempre due occasioni a partita, vuole dire che prima o poi la butti dentro. Come inserire Leao? Per me il compito più importante che avrà Allegri sarà trovare un posto a Rafa. E' migliorato tanto con Pioli, però aveva una squadra che giocava per lui. Per me non è un giocatore normale, è forte. Leao non ha ancora capito quanto è forte".

