Galderisi: “Ho sbagliato tanti rigori anche io. Leao deve calciare di più in allenamento”
MilanNews.it
Intervento su Radio 24 nella puntata odierna di "Tutti convocati", Giuseppe Galderisi, ex attaccante, ha parlato del rigore sbagliato da Pulisic e della necessità di aspettare il ritorno in condizione di Leao.
Sul rigore sbagliato da Pulisic: "Ero un rigorista e ne ho sbagliati tanti anche io. Ieri il rigore sbagliato da Pulisic me ne ha ricordato uno che ho sbagliato col Padova. La capacità del rigorista è non dimenticarsi il pallone e non guardare il portiere".
Su Leao: "A Leao bisogna dare tempo, è stato fuori tanti giorni. Io lo farei calciare di più in allenamento":
Pubblicità
News
Le più lette
3 Del Piero: "Leao? Non c'è posto migliore per fare il salto di qualità definitivo perchè al Milan c'è Allegri"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Eranio: "Leao, così non ci siamo, in campo non si cammina. Questo Milan è da scudetto grazie ad Allegri"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com