Galderisi: "Ho sbagliato tanti rigori anche io. Leao deve calciare di più in allenamento"
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 18:50News
di Andrea La Manna

Intervento su Radio 24 nella puntata odierna di "Tutti convocati", Giuseppe Galderisi, ex attaccante, ha parlato del rigore sbagliato da Pulisic e della necessità di aspettare il ritorno in condizione di Leao. 

Sul rigore sbagliato da Pulisic: "Ero un rigorista e ne ho sbagliati tanti anche io. Ieri il rigore sbagliato da Pulisic me ne ha ricordato uno che ho sbagliato col Padova. La capacità del rigorista è non dimenticarsi il pallone e non guardare il portiere". 

Su Leao: "A Leao bisogna dare tempo, è stato fuori tanti giorni. Io lo farei calciare di più in allenamento":