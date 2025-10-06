Galderisi: “Ho sbagliato tanti rigori anche io. Leao deve calciare di più in allenamento”

Intervento su Radio 24 nella puntata odierna di "Tutti convocati", Giuseppe Galderisi, ex attaccante, ha parlato del rigore sbagliato da Pulisic e della necessità di aspettare il ritorno in condizione di Leao.

Sul rigore sbagliato da Pulisic: "Ero un rigorista e ne ho sbagliati tanti anche io. Ieri il rigore sbagliato da Pulisic me ne ha ricordato uno che ho sbagliato col Padova. La capacità del rigorista è non dimenticarsi il pallone e non guardare il portiere".

Su Leao: "A Leao bisogna dare tempo, è stato fuori tanti giorni. Io lo farei calciare di più in allenamento":