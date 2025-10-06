De Grandis: “Gimenez ha giocato bene. Leao non è un bomber”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, si è espresso in merito alle prestazioni dei rossoneri nella partita contro la Juventus e ha fatto poi un focus su Gimenez e Rafa Leao, l'uomo più discusso del momento. Queste le sue parole.

"Secondo me Gimenez non ha neanche giocato male, il problema è che il Milan non è stato dominante nel gioco, è stata la squadra più solida che quando rubava palla ripartiva. Se andiamo a vedere l'azione che porta Gimenez a prendere la traversa praticamente è un'azione in cui rubano palla velocemente, rovesciano il fronte del gioco e Gimenez va via da solo. Qui la difesa della Juve è un po' imbambolata, non possono permettere a Gimenez di fare tutto il taglio, ha fatto praticamente lo slalom gigante. Gimenez ieri non ha neanche giocato male. Modric è sicuramente il giocatore migliore del Milan che ha la capacità di illuminare. Da una palla a Leao per fare gol, Modric è importante anche perchè giocando regista permette a Fofana di fare il suo ruolo, la mezzala. Lui è forte fisicamente, si inserisce bene. L'anno scorso doveva fare il play maker, era un uomo perso, molto meno forte. Quindi Modric è importante per personalità e perchè istituisce a tutti il ruolo loro".

Su Leao: "Leao per me è bravo, ha più occasioni da gol, una dove cerca il pallonetto da lontano e altre due dove poi sbaglia il gol. Nel secondo assist di Modric lui fa il movimento, Modric gli da la palla davanti alla porta, ma lui non è uno stoccatore. Immobile, che era tecnicamente meno bravo di Leao, faceva questi gol sempre. Leao se gli capita e la deve mettere dentro non è uno che ti fa miliardi di gol. Fa bene il movimento però tira così così. Se c'è uno così forte fisicamente che parte dalla fascia, ha 50 metri di campo per dimostrasti che è più forte di te, infatti ti fa la finta, ti va via e poi decide cosa fare. Ma in velocità, non con la stoccata semplice. Questo per me il limite del Milan. In questo senso Juve e Milan sono due buone squadre ma secondo me quella che deve inseguire il Napoli ha le strisce nerazzurre".