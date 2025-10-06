Milan-Como si giocherà in Australia. La UEFA: "Decisione in via eccezionale ma siamo contrari"

Milan-Como si giocherà in Australia, oggi è arrivata la decisione del Comitato Esecutivo dell'Uefa sull'argomento:

L'UEFA ha oggi ribadito la sua chiara opposizione alle partite di campionato domestico giocate al di fuori del proprio paese. Dopo la riunione del suo Comitato Esecutivo a Tirana lo scorso mese, l'UEFA ha intrapreso ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle associazioni calcistiche nazionali spagnola e italiana. Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno già sollevata da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee attorno al concetto di trasferimento all'estero delle partite di campionato domestico.

Tuttavia, dato che il quadro normativo FIFA pertinente – attualmente in fase di revisione – non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo dell'UEFA ha preso con riluttanza la decisione di approvare, su base eccezionale, le due richieste ad esso riferite. L'UEFA contribuirà attivamente al lavoro in corso guidato dalla FIFA per garantire che le future regole sostengano l'integrità delle competizioni domestiche e il legame stretto tra club, loro sostenitori e comunità locali. Parallelamente, tutte le associazioni nazionali UEFA hanno confermato il loro impegno a collaborare con l'UEFA prima di presentare eventuali future richieste. Nel farlo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi più ampi del calcio europeo.

Nell'annunciare la decisione, il Presidente dell'UEFA Aleksander Čeferin ha detto: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate sul terreno nazionale; qualsiasi altra cosa andrebbe contro i tifosi di lunga data che riempiono sempre lo stadio e potrebbe introdurre elementi distorti nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato il volume di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 associazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così sensibile”. “Sebbene sia deplorevole dover consentire che queste due partite vadano avanti, questa decisione è eccezionale e non deve essere vista come un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato nel suo ambiente domestico”.

Milan-Como si giocherà in Australia il 7 o l’8 febbraio 2026, visto che San Siro non sarà a disposizione per l’Olimpiade Invernale: la sede del match sarà l'Optus Stadium di Perth, con una capienza di 61.266 posti.