Milan-Como all'Optus Stadium di Perth. I rossoneri ci hanno già giocato un'amichevole

Milan-Como all'Optus Stadium di Perth. I rossoneri ci hanno già giocato un'amichevoleMilanNews.it
Oggi alle 19:20News
di Manuel Del Vecchio

Con un comunicato emanato nel pomeriggio la UEFA, sebbene contraria, ha confermato di aver approvato che Milan-Como si giochi in Australia (clicca qui). La partita è prevista per il 7 o l’8 febbraio 2026, visto che San Siro non sarà a disposizione per l’Olimpiade Invernale: la sede del match sarà l'Optus Stadium di Perth, con una capienza di 61.266 posti.

Non è la prima volta che il Milan gioca all'Optus Stadium, visto che l'impianto è stato sede dell'amichevole del 31 maggio 2024 contro la Roma, vinta dai giallorossi per 2-5.