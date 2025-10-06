Juventus-Milan 0-0, Bergomi non ha dubbi: "I rossoneri hanno perso un'occasione"

Ospite negli studi di Sky nel post-partita di Juventus-Milan, Giuseppe Bergomi, ex difensore, ha spiegato: "Il Milan ha perso un'occasione, ha rispettato molto la Juve nel primo tempo. Ora il Milan si difende bene, ha una grande organizzazione. Nel primo tempo ha avuto buone occasioni, gli basta poco per essere pericoloso, però, se vai a vedere i dati, non ha tirato un angolo e ha avuto meno possesso palla. Lo vedevi che il Milan poteva segnare, mentre la Juve meno. Il Milan ha poi anche tante risorse dalla panchina".

Questo il tabellino di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.

JUVENTUS-MILAN 0-0

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato

Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.