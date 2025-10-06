Milan, 4 clean sheet nelle prime 6: non accadeva dalla stagione 2006/2007

Il Milan con il pareggio per 0-0 nella partita contro la Juventus ha registrato il 4^ clean sheet stagionale in campionato. Solo la Cremonese alla prima giornata è riuscita a segnare ben 2 gol su azione ai rossoneri mentre, il 3^ e ultimo gol preso è stato segnato da Kevin De Bruyne in Milan - Napoli ma su calcio di rigore.

Per ritrovare questi numeri della fase difensiva, dobbiamo tornare alla stagione 2006/2007 quando sulla panchina siedeva Carlo Ancelotti. La curiosità è che in entrambi i casi i rossoneri subirono gol all'esordio in campionato, all'epoca contro la Lazio, e poi fece 5 clean sheet di fila contro Parma, Ascoli, Livorno, Siena e Sampdoria.