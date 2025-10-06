Capello: "Israele-Italia si deve giocare, lasciamo la politica da parte"
(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Sì, si deve giocare, lasciamo la politica da parte. Lo sport deve unire e non dividere". Così Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul match contro Israele che attende agli azzurri per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. Poi Capello dice la sua su Gattuso ct e le possibilità dell'Italia di qualificarsi ai Mondiali: "Abbiamo visto un'Italia agonisticamente valida - aggiunge Capello - si è impegnata su ogni pallone, con cuore e anima. Questo è già un passo avanti.
Mancano qualità e velocità nel gioco. In queste partite alla portata vedremo quanti miglioramenti ci saranno. Gattuso si è preso una bella patata bollente con molto coraggio, non come quelli che hanno lasciato la panchina a metà percorso". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan