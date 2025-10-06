Marchegiani sul Milan: "Sono curioso di vedere come Leao verrà inserito in questo contesto"

Presente negli studi di Sky, Luca Marchegiani, ex portiere, ha commentato così il pareggio senza reti tra Juventus e Milan: "E' stata una partita brutta in cui è mancata intraprendenza, soprattutto gli attaccanti hanno fatto male. Il Milan è avanti come crescita. Sono curioso di vedere come Leao verrà inserito in questo contesto. Lui per me ha bisogno di volume, è uno che ha bisogno di giocare più palloni".

Ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, Max Allegri ha dichiarato: "Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.

