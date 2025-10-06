Mauro su Juventus-Milan: "Da una partita di questo livello ti aspetti di più"

Nell'ultima puntata di Pressing, nella quale si è analizzata la sesta giornata di Serie A, era presente in studio anche l'ex giocatore Massimo Mauro, il quale, in merito allo 0-0 tra Juventus e Milan, ha dichiarato: "In 90' il Milan ha avuto tre occasioni con il rigore, Leao e Gimenez, la Juventus solo una con Gatti. Da una partita di questo livello ti aspetti di più. Leao? Un giocatore come lui non dovrebbe fare certi errori, ma può capitare di sbagliare".

Questo il tabellino di Juventus-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A.

JUVENTUS-MILAN 0-0

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (dal 86’ Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 69’ Thuram), Yldiz (dal 69’ Openda); David (dal 69’ Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Zhegrova. All. Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 63’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez (dal 63’ Leao). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: 53’ Pulisic rigore sbagliato

Ammoniti: 45’ Fofana, 49’ Locatelli, 59’ Bartesaghi, 74’ Gatti.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.