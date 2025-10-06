Nuzzi: "La parata di Maignan? Ha fatto qualcosa che va oltre il genere umano"

Gianluigi Nuzzi, conduttore e grande tifoso milanista, è intervenuto a Pressing e ha parlato così del Milan che ha pareggiato contro la Juventus: "Sono furibondo con Leao. Il campo non è un luogo di passeggio, è un luogo dove si corre e combatte. Lui invece fa le sue passeggiate e sbaglia certi gol. Rispetto all'anno scorso tutta la squadra ha guadagnato punti, c'è invece un giocatore che è rimasto quello del passato. C'è gente che ha giocato meno di lui che ha mostrato voglia di combattere e di vincere. Più grave l'errore di Pulisic o quelli di Leao? Pulisic ha dimostrato grande determinazione in tutte le partite, Leao è stato invece il Leao di sempre finora.

La parata di Maignan? Ha fatto qualcosa che va oltre il genere umano, ha fatto una parata straordinaria. Tantissima roba. Allegri sta risolvendo tutti i casi, tranne quello che riguarda Leao. Se il Milan può fare a meno di Leao? Rinunciare a Leao è difficile. Questa squadra sta dimostrando di avere una forza e una determinazione che dà orgoglio, ma rinunciare a Leao sarebbe una cosa avventata".

