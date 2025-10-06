Il commento del club a Juve-Milan: "Un test di maturità superato a livello di tenuta e concentrazione, pur senza la zampata decisiva"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, pubblicato sul sito ufficiale del club, a Juventus-Milan (0-0):

"All’Allianz Stadium finisce 0-0 tra Milan e Juventus: sfida intensa e senza reti tra due squadre ordinate e organizzate in difesa. I rossoneri arrivavano a Torino subito dopo il convincente 2-1 al Napoli con ritmo e fiducia, e confermano solidità e ordine, muovendo palla con pazienza e provando a colpire in transizione con Pulisic e Gimenez. Gara di dettagli, con poche concessioni difensive e tanta attenzione sulle seconde palle: un test di maturità superato a livello di tenuta e concentrazione, pur senza la zampata decisiva.

È certamente il Milan ad essersi costruito le occasioni più nitide, sprecando il colpo del ko dal dischetto con Pulisic, e sul finale di gara con un Leão impreciso sottoporta. Da sottolineare che sull'unica palla-gol nitida avuta dalla Juventus un super Mike Maignan che salva il risultato con una parata enorme su Gatti. La squadra di Mister Allegri si trova così con solo un punto tra le mani: il primo pareggio stagionale porta i rossoneri a 13 punti in classifica, subito dietro alla coppia di testa Roma-Napoli. Prossimo impegno a San Siro contro la Fiorentina con l'obiettivo di continuare questa bella striscia positiva".