Due infortuni nei primi 10' e in 10 dal 59', ma la Juve vince 2-3 a Lipsia. Ottima prestazione di Kalulu

La Juventus, nonostante due infortuni e un'espulsione e un rigore concessi dal VAR, supera in dieci il Lipsia per 3-2. Decisivi i gol di Vlahovic, doppietta per lui, e di Conceiçao per tre punti importanti in chiave qualificazione.

Le scelte dei tecnici

Marco Rose conferma le aspettative della vigilia e affida l'attacco alla coppia formata da Openda e Sesko. In difesa davanti a Gulacsi giocano Geertruida a destra, Raum a sinistra e la coppia centrale formata da Orban e Lukeba. A centrocampo con Seiwald gioca Haidara mentre gli esterni sono Baumgartner e Simons. Thiago Motta sorprende schierando dal primo minuto Savona sulla corsia di destra. Kalulu quindi scivola al centro insieme a Bremer e Cambiaso invece a percorrere la corsia di sinistra. A centrocampo con Fagioli c'è McKennie mentre in attacco Vlahovic è innescato a destra da Nico Gonzalez, al centro da Koopmeiners e a sinistra Yildiz.

Due infortuni in dieci minuti e gol di Sesko

La partita inizia in salita per Thiago Motta con Bremer che, in seguito ad uno scontro di gioco con Openda, poggia male il piede sinistro a terra con il ginocchio che fa una torsione innaturale. Il difensore, dopo essere stato soccorso, si rialza ma è comunque costretto a lasciare il campo a braccia dai massaggiatori. Quattro minuti più tardi anche Nico Gonzalez si accascia per un problema muscolare con il tecnico bianconero costretto ad effettuare due cambi: dentro Gatti e Conceiçao. I bianconeri occupano bene il campo rischiando poco ma senza creare grandi pericoli alla porta biancorossa. Verso la mezz’ora ci prova Koopmeiners dalla distanza ma il pallone termina alto sopra la traversa. Due minuti più tardi Yildiz serve a rimorchio che calcia di prima intenzione trovando una leggera deviazione di Vlahovic ma Gulacsi non si fa sorprendere. Sul capovolgimento di fronte Openda scatta sulla sinistra e serve il taglio di Sesko che entra in area e supera Di Gregorio con una conclusione che colpisce la traversa e si insacca in rete. Nel recupero, ben sette minuti, ci prova Fagioli ma il centrocampista non inquadra lo specchio della porta.

Doppio Vlahovic e super Conceiçao

La ripresa si apre con un’azione da manuale della Juventus con Fagioli che serve McKennie, abile a prolungare il pallone per Koopmeiners. L’8 bianconero calcia di prima colpendo però il palo alla sinistra di Gulacsi. Il gol però è nell’aria e arriva pochi istanti più tardi con un cross basso di Cambiaso che pesca in area Vlahovic, abile ad anticipare Orban e a realizzare l’1-1. Rischio per la difesa di Thiago Motta all’ottavo con Openda che calcia dalla distanza cogliendo il montante a sinistra di un immobile Di Gregorio. Fra il quarto d’ora e il ventesimo il VAR prima segnala un tocco di mano di Di Gregorio fuori dall’area su Openda lanciato a rete, rosso per l’estremo difensore bianconero, e poi sul calcio di punizione seguente un intervento di braccio di Douglas Luiz. Per il fischietto nessun dubbio, è calcio di rigore. Dagli undici metri va Sesko che spiazza Perin e realizza la sua doppietta personale. La squadra di Motta non si dà per vinta e pareggia i conti con una conclusione di Vlahovic che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Il Lipsia carica a testa a bassa e colpisce un palo con Openda. La squadra di Rose, forte della superiorità numerica, attacca ancora e con Simons va vicino al tris ma Kalulu salva tutto in scivolata per un intervento che vale un gol. A sette dalla fine, Conceiçao punta Raum e lo stata all’interno dell’area. L’esterno trafigge Gulacsi con un preciso diagonale facendo scattare tutti in piedi. Nei nove minuti di recupero Xavi Simons parte sulla sinistra e serve André Silva al centro, la sua conclusione trova però la respinta di Cambiaso in prossimità della linea di porta per tre punti molto importanti per come sono arrivati.