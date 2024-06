Dumfries: "Felicissimo per aver vinto la seconda stella sul campo del Milan"

vedi letture

Denzel Dumfries, terzino dell'Inter e dell'Olanda con cui è impegnato agli Europei in corso in Germania, è stato intervistato in esclusiva da gianlucadimarzio.com e ha parlato principalmente della stagione dei club appena terminata ma anche del suo futuro in nerazzurro che non è sicuro al 100%. Nella chiacchierata anche una battuta su Theo Hernandez con cui spesso si è scontrato nei derby e contro cui giocherà venerdì a margine della sfida tra Francia e Olanda.

Le parole di Dumfries sullo scudetto vinto in casa del Milan: "Il primo anno l'abbiamo buttato via ma ora ce l'abbiamo fatta, la seconda stella è meravigliosa. Per il club e per tutti noi la festa è stata pazzesca. Sono felicissimo di aver vinto lo scudetto della seconda stella, soprattutto sul campo del Milan poi è extra special (ride ndr). Tutti i tifosi dell'Inter speravano di vincere il titolo in quella partita. Penso che con la grande stagione che abbiamo fatto abbiamo pienamente meritato lo scudetto. Siamo orgogliosi di aver cucito la seconda stella sulla maglia"