Dumfries prova a rialzare Theo, Tonali lo difende: "E’ un mio compagno, tu vai via. Ci penso io"

In queste ultime ore, sto girando tra i tifosi milanisti un video di Sandro Tonali che discute con Denzel Dumfries, il quale stava provando a rialzare Theo Hernandez che era a terra dopo un fallo. Il centrocampista milanista ha mandato via l'esterno nerazzurro: "E’ un mio compagno, tu vai via. E’ un mio compagno, tu vai via. Ci penso io".