Dusan o Alvaro, Tacchinardi: "Io mi terrei Vlahovic, è più centravanti"

C'è grande attesa a Riyad per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo che ieri l'Inter ha sconfitto l'Atalanta, oggi c'è in palio il secondo posto per la finalissima che si giocherà il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Il Milan sfida la Juventus alle ore 20 italiane: una gara in cui ci sarà anche l'esordio ufficiale di Sergio Conceicao. Per parlare e commentare la competizione, la Gazzetta dello Sport ha sentito l'ex bianconero Alessio Tacchinardi vincitore per quattro volte della competizione.

Le parole di Tacchinardi su Vlahovic: "Cambierei Vlahovic con Morata? Io mi terrei Dusan, che è più centravanti. Ha segnato 12 gol e ha messo la firma in tutte le competizioni finora: campionato, Champions e Coppa Italia. Non è un dettaglio: significa essere decisivi. Mi aspetto un Vlahovic determinante anche in Supercoppa. Punto su lui e Yildiz che per caratteristiche può diventare particolarmente fastidioso per il Milan. Mi auguro che Dusan e Kenan trascinino la Juve in finale e a vincere il trofeo"