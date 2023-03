DW Kick off - Il parere sullo stadio San Siro, perchè serve un nuovo impianto

MilanNews.it

Nello speciale "Why demolish iconic football stadiums?" di DW Kick Off, Luciano Mondellini, direttore di Calcio & Finanza, si è così espresso sulla questione San Siro: "San Siro è di proprietà del Comune di Milano e in affitto a Milan e Inter. È per questo motivo che i due club non possono ricavare il massimo dallo stadio. La speranza è che il nuovo stadio ridia competitività internazionale a Milan e Inter in confronto alla Premier League e alle grandi del calcio mondiale. La cosa divertente è che Milano in Italia è conosciuta come una città molto europea, ma sulla questione dello stadio, che coinvolge la popolazione, è tutto bloccato".