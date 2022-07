Dybala, la Roma fa sul serio: telefonata di Mourinho alla Joya

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala è uno degli svincolati di lusso più ambiti sul mercato. Sono tante le big italiane interessate all’attaccante argentino, ma una al momento sembra essersi fatta avanti più di tutte. Come riportato da Gazzetta.it, poco prima dell’amichevole contro la Portimonense il tecnico della Roma José Mourinho ha chiamato di persona La Joya. Una telefonata amichevole, confidenziale, che è servita però a ricordare all’ex Juventus la stima da parte dello Special One. Non sarà comunque facile portarlo nella Capitale, visto che un contratto da oltre 6 milioni di euro potrebbe portare altri giocatori presenti in rosa (su tutti Pellegrini e Abraham) a battere cassa. La pista comunque resta aperta, anche perché se non dovesse arrivare la chiusura con l’Inter rimarrebbero ben poche opzioni per il calciatore.