È ancora Maignan il più sacrificabile nel Milan per Trevisani? La risposta non lascia dubbi

Nel corso della nuova stagione di 'Fontana di Trevi', famosissimo podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha così parlato di Milan rispondendo ad una domanda della "Super Chat"

Diversi mesi indicaste Maignan come il più sacrificabile tra lui, Theo e Leao. Rispondereste la stessa cosa oggi?

"Si ma in maiuscolo".

Su Abraham: "Secondo me il giocatore rimane un giocatore che ha dei guizzi molto importanti, e che se ha fiducia e la sente può fare qualsiasi cosa. Il primo anno a Roma ha fatto 30 gol, in stagione, con la Conference che è più semplice, ma comunque ha fatto 30 gol, sono tanti, e non c'era ancora Dybala a rifornirlo. Quindi per me il giocatore è valido ed è giusta la sottolineatura, anche sul parco attaccanti del Milan, non dirò che Chukwueze non sta giocando con Fonseca perché sarebbe troppo facile, aspettiamo altri momenti, dirò invece che i giocatori del Milan sono come erano con Pioli, anche con Fonseca, molto accendi/spegni, accendi/spegni. Ricordiamo, giustamente, che ha fatto due pareggi con la Salrenitana, ma l'anno scorso ha battuto il Paris Saint Germain".