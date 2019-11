E. Balotelli: Dispiace che i compagni abbiano provato a fermare Mario"

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha commentato così a Top Calcio i tristi fatti di Verona accaduti domenica al Bentegodi: "Dispiace perché il calcio dovrebbe unire. Posso capire Juric perché in campo si può far fatica a percepire quello che succede sugli spalti, anche se poi ci sono le registrazioni. Le dichiarazioni del capo ultrà e del Sindaco di Verona mi lasciano senza parole, nel 2019 non si dovrebbero dire certe cose. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare è il tentativo dei compagni di fermare Mario quando voleva abbandonare il campo. Ci vuole più unione anche in queste cose”.

Provvedimenti del Verona?

"La reazione del Verona non è niente, il tifoso si è preso 10 anni di allontanamento e poi torna allo stadio. Serve un qualcosa di più serio, una multa che metta paura. Tanta gente mi ha scritto raccontandomi esperienze di questo genere e c’è chi non ha la forza di affrontarle. Ci vogliono sanzioni capaci di far capire che queste cose non sono normali”.