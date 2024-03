E' nato il piccolo Xavién, Reijnders su Instagram: "Welcome To The World"

La scorsa per Tijjani Reijnders è stata una settimana perfetta, sia a livello privato che sportivo. Oltre all'importantissima vittoria in campionato contro la Lazio, infatti, il centrocampista olandese ha festeggiato anche un bellissimo traguardo personale insieme alla sua amata moglie Marina. A due giorni dalla sfida dell'Olimpico, infatti, più precisamente nel pomeriggio dello scorso 28 febbraio, Reijnders è diventato per la prima volta papà.

Il centrocampista del Milan non ha perso l'occasione per condividere immediatamente insieme a tutti i tifosi rossoneri, e non solo, la venuta al mondo del piccolo Xavién Lio Ti, pubblicando sul proprio profilo Instagram un post con annessa didascalia: "Welcome To The World. Xavién Lio Ti Reijnders.. 28.02.2024".