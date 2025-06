E ora chi va al posto di Inzaghi all'Inter? C'è un favorito, ma occhio a De Zerbi

vedi letture

Simone Inzaghi ha detto addio all'Inter. Il tecnico, dopo alcuni giorni di riflessione in seguito al clamoroso tonfo nella finale di Champions League, ha deciso di salutare l'Inter, lasciando sul tavolo un altro anno di contratto per dire sì alla ricchissima proposta dell'Al Hilal: la società saudita per convincerlo ha avanzato un'offerta da 50 milioni di euro complessivi per 2 anni più uno opzionale.

Per l'Inter adesso parte la difficile ricerca del suo sostituto. Ed i nomi in pole position sono al momento due, senza però escludere sorprese. Il primo profilo valutato da Marotta e dai dirigenti è quello di Cesc Fabregas: allenatore giovane che col Como ha già dimostrato buona maturità e capacità di gestione del gruppo, strapparlo alla ricca società lariana non sarà esercizio semplice. Con lui in corsa anche Roberto De Zerbi: il profilo piace e i primi contatti potrebbero andare in scena già nelle prossime ore, anche se lo stesso allenatore ha già confermato pubblicamente di trovarsi bene all'Olympique Marsiglia.

Sullo sfondo anche i nomi di due grandi ex come Cristian Chivu del Parma e Patrick Vieira del Genoa. La permanenza dei due nelle rispettive società sembrava quasi definita nei giorni scorsi, ma è chiaro che l'eventuale irruzione dell'Inter potrebbe rimescolare le carte del mazzo. Il tutto, giusto sottolinearlo, senza escludere a priori possibili sorprese che coinvolgerebbero grandi nomi del panorama europeo.