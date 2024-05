E ora chi va in panchina? Domani San Siro, in Australia non ci sarà Pioli. Poi il nuovo allenatore: Fonseca in pole, ma...

Il Milan ha comunicato ufficialmente che nella prossima stagione il Club e Stefano Pioli "non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019".

Chi sederà sulla panchina del Milan con l'addio del tecnico di Parma?

PIOLI PER MILAN-SALERNITANA

Andiamo con ordine. Domani, innanzitutto, ci sarà ancora Stefano Pioli a guidare la rosa rossonera in Milan-Salernitana, ultima giornata del campionato di Serie A, permettendo al mister di essere salutato da San Siro come merita lui e come esigono i cinque anni passati a Milano.

BONERA PER MILAN-ROMA

La stagione del Milan, però, non terminerà domani. I rossoneri, infatti, sono attesi il 31 maggio alle 13:00 dall'amichevole a Perth (Australia) contro la Roma, in ricordo e in onore di Agostino Di Bartolomei; a guidare Calabria e compagni dall'altra parte del mondo potrebbe esserci Daniele Bonera, ex calciatore del Milan e facente parte da anni dello staff tecnico rossonero.

IL NUOVO ALLENATORE

E poi? Poi sarà il momento di ufficializzare il nuovo allenatore. Quasi tutte le strade, ad oggi, portano a Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese sta, in questi giorni, parlando con il Lille per capire se ci sono gli estremi per rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo giurno, mentre ha perso consistenza la pista legata all'approdo a Marsiglia. Il Milan, di conseguenza, resta l'opzione principale per Fonseca e Fonseca resta, di conseguenza, l'opzione principale per il Milan: in lui, la dirigenza rossonera vede l'uomo giusto per avallare le idee del progetto Red Bird, proseguendo sulla scia tecnica, tattica e manageriale tracciata da Pioli negli ultimi 5 anni. Si lasci, comunque, aperto un piccolo spiraglio per un altro profilo, magari anche a sorpresa.