È un Milan dalle risorse infinite: l'analisi dopo la vittoria con la Salernitana

Questo Milan ha risorse infinite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport analizzando l'ultima vittoria dei rossoneri in campionato. I gol che hanno steso la Salernitana - osserva la rosea - sono stati messi a segno da Kessie e Saelemaekers, due centrocampisti, nel giorno in cui Ibrahimovic è rimasto a guardare in panchina e il suo vice, il giovane Pellegri, si è fatto male dopo pochi minuti. Sempre dalla mediana, inoltre, mister Pioli ha pescato anche i centravanti improvvisati: Krunic e Diaz. Spostandoci in difesa, infine, spiccano i due clean sheet consecutivi: dopo aver incassato 7 reti in due gare contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan è tornato a blindare la propria porta.