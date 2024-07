È uno che nella vita ha avuto parecchio coraggio? Fonseca: "Sì. Penso che nella vita si vuole vincere bisogna rischiare, e per rischiare bisogna avere coraggio di essere diversi"

Il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca è stato intervistato in esclusiva da Milan TV.

È uno che nella vita ha avuto parecchio coraggio? “Sì. Penso che nella vita si vuole vincere bisogna rischiare, e per rischiare bisogna avere coraggio di essere diversi. Noi allenatori abbiamo un obbligo con le persone che amano il calcio. Non dobbiamo solo vincere, ma avere anche una “forma” che appassioni i tifosi. Dobbiamo creare spettacolo, e per farlo dobbiamo avere coraggio, dobbiamo avere persone che lavorano con noi che hanno coraggio e vivere il calcio con passione. Questo è il mio modo di pensare”.

È una sfida ulteriore il processo di creazione di un’identità?

“Penso che è fondamentale creare un’identità forte nella squadra. È quello che voglio fare, avere un’identità fortissima che permetta di avere qualità nel nostro gioco e ambizione per vincere ogni partita”.