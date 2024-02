Ecco cosa rappresenta la nuova doppia quarta maglia del Milan

AC Milan e PUMA hanno presentato la nuova quarta maglia per la stagione 2023/2024 questa mattina, realizzata con la partecipazione di PLEASURES, brand di streetwear californiano con base a Los Angeles. CLICCA QUI per leggere il comunicato ufficiale. Una quarta maglia che ha una particolarità perchè è... doppia. Il nuovo kit presenta due versioni che fondono le influenze punk, metal e grunge del brand streetwear di Los Angeles con la bellezza dell'architettura gotica di Milano. Il kit è disponibile in due colourway contrastanti, che simboleggiano il passaggio dal tramonto all'alba - black e pristine -, consentendo ai tifosi di incarnare lo spirito di AC Milan dal giorno alla notte e in tutti i continenti, da Milano a Los Angeles.

Con un richiamo al lifestyle milanese in continua evoluzione, il design del kit rappresenta i momenti più iconici della giornata della città - il tramonto e l'alba ed è racchiuso nel concept della campagna del Fourth Kit, "Out of the Shadows". Le colourway non solo rappresentano i diversi momenti della giornata di Milano, ma sono connesse anche alla fanbase globale, abbracciando lo stile di vita rossonero ovunque. Aggiungendo un ulteriore elemento di innovazione, entrambe le versioni del Fourth Kit presentano loghi riflettenti, una novità per AC Milan.