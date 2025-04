Ecco l'ultima volta che due centrocampisti del Milan sono andati in doppia cifra

Christian Pulisic e Tijjani Reijnders restano i migliori per rendimento nella rosa del Milan. Contro il Venezia, per Pulisic è arrivato il 16esimo gol stagionale, il decimo in Serie A. Uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martínez (54). Stesso discorso per Reijnders, decisivo con l'assist a Gimenez. Il centrocampista olandese è uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo.

Prima di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (entrambi 10 gol in questo torneo) l’ultima volta in cui due centrocampisti del Milan erano andati in doppia cifra di marcature in un singolo campionato di Serie A risaliva al 1972/73: Alberto Bigon (10) e Gianni Rivera (17) in quel caso. Un record curioso ma sicuramente di grande effetto per Chris e Tijjani, oggi l'oro del Milan.