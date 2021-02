eEuro 2021, l'8 febbraio il sorteggio della fase a gironi

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Lunedì prossimo, 8 febbraio, si svolgerà il sorteggio dei gironi di qualificazione a eEuro 2021, la seconda edizione del torneo continentale a cui prenderanno parte tutte le 55 federazioni Uefa. La squadra azzurra, testa di serie al sorteggio in virtù del primo posto nel ranking europeo sarà composta da Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e dalla new entry Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca. L'Italia sarà inserita in un gruppo da cinque o sei squadre, con gare di andata e ritorno in programma nei mesi di marzo e aprile. Le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre le 10 seconde classificate verranno suddivise in due gironi da 5 squadre, con le prime 3 classificate di ciascun girone che staccheranno il pass per la fase finale che si terrà il 9 e 10 luglio. (ANSA).