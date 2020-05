Eintracht Francoforte, Andrè Silva in grande forma: ha una delle medie gol migliori del campionato

La Germania è stata la prima nazione a ripartire dal punto di vista sportivo, dopo la sosta forzata a causa dell'emergenza Coronavirus. In una Bundesliga 2.0, fatta di distanze e stadi vuoti, un giocatore in particolare sta spiccando per qualità di prestazione e reti segnate: Andrè Silva. L'attaccante portoghese, dopo un inizio di campionato altalenante, ha trovato continuità di prestazioni e in zona gol. Il classe '95 ha trovato la via del gol fin dalla prima giornata della Bundesliga 2.0, quella post emergenza-Coronavirus. La rete della bandiera nella sconfitta contro il Borussia Monchengladbach, quella determinante nel 3-3 di quattro giorni fa al Friburgo. E oggi, nella complicata trasferta di Wolfsburg, André Silva ha messo a segno la rete che è valsa il momentaneo e insperato vantaggio. Solo con il Bayern Monaco è rimasto a secco e in questo momento, alla fine dei primi tempi, le statistiche raccontano di tre gol in 256 minuti: media esageratamente positiva di una rete ogni 86'.