El Chiringuito: "Inammissibile che il VAR non veda la mano di Lemar"

ll rigore assegnato all'Atletico Madrid, che ha deciso la sfida contro il Milan, continua a far discutere. Non solo in Italia: anche in Spagna, infatti, ci si interroga se i rossoneri siano stati o meno derubati. Nel corso di una diretta Twitch, il giornalista José Luis Sánchez ha affermato chiaramente: "È inammissibile che il VAR non veda la mano di Lemar". Il francese tocca il pallone con la mano sinistra, facendo carambolare la sfera sul braccio di Kalulu e inducendo l'arbitro Cakir a fischiare il rigore.

😡 ¡@JLSanchez78 EXPLOTA EN TWITCH!



"¿MANO NATURAL DE LEMAR? Esto es INADMISIBLE. Tenemos un problema".



¡PÁSATE! https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/oe0O6u5KZq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2021