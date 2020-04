Eliminare la deadline del 2 agosto? La UEFA valuta l'idea di far riprendere i campionati a settembre

Nelle scorse settimane la UEFA aveva precisato come la deadline per concludere i vari campionati nazionali fosse fissata al 2 agosto. Una tempistica che vista la situazione epidemiologica e la volontà generale di andare avanti ‘step by step’ era sembrata strana e fin troppo stringente, l’ultimo ad avere parole negative in merito è stato Adriano Galliani. Secondo il Corriere della Sera le critiche a riguardo hanno fatto breccia nelle stanze di Nyon, sede della UEFA. Il massimo organismo calcistico europeo infatti sta cercando di capire i margini per rivedere la propria posizione, studiando la possibilità di far riprendere campionati e coppe nazionali anche a settembre.

Un ruolo importante in questa revisione delle idee iniziali lo starebbe giocando lo stop imposto dal governo al campionato francese: difficile, se non impossibile, mandare avanti la Champions League senza le squadre francesi (il PSG ha eliminato il Borussia Dortmund, il Lione deve giocare il ritorno degli ottavi contro la Juventus).