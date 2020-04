Emergenza Coronavirus, dal 4/5 via ai test sierologici: l'Istat sceglierà a chi saranno fatti

Abbott è la multinazionale americana che ha vinto la gara bandita dal governo italiano per la fornitura di 150 mila kit per i test sierologici, quelli in grado di capire se siamo entrati in contatto con il virus oppure no. Una vittoria, secondo il Corriere della Sera, a sorpresa, data dal fatto non trascurabile che i kit saranno regalati. La stessa Abbott ha annunciato che entro maggio arriveranno sul mercato italiano 4 milioni di test sierologici. Non per il bando del governo ma in vendita e quindi a pagamento.

Si dovrebbe partire il 4 maggio, ma a chi sarà fatto il test? Serve un campione rappresentativo della popolazione, anche se un po’ particolare. E proprio per questo se ne sta occupando l’Istat. Le 150 mila persone scelte per il test rispecchieranno la distribuzione geografica, quella anagrafica e anche la densità abitativa. Il campione sarà corretto anche in base al numero dei contagi. Per questo i test saranno più frequenti al Nord e in particolare in Lombardia, la regione che finora ha pagato il prezzo nettamente più alto.